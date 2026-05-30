Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Посла России в Ереване Сергея Копыркина отозвали для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Дипломата вызвали в Москву «в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении.

Премьер-министр страны Никол Пашинян на саммит ехать отказался, и поручил возглавить делегацию вице-премьеру Мгеру Григоряну.

Президент России Владимир Путин, комментируя сближение Еревана с Евросоюзом, заявил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет повышение цен на энергоносители и, как следствие — потерю около 14% ВВП.