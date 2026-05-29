Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Фото: Армения/РИА «Новости»

Лидеры стран Евразийского экономического союзе приняли заявление по Армении, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Там заявление принято четырех руководителей», — ответил Ушаков журналистам и добавил, что документ будет опубликован.

Ранее стало известно, что в повестку дня Высшего Евразийского экономического совета внесли обсуждение намерений Армении вступить в Европейский союз. Одновременное членство в обоих объединениях противоречит принципам ЕАЭС, поскольку нарушит таможенное регулирование.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Астану не приехал, делегацию возглавил его заместитель Мгер Григорян.

