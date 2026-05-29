Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Лидеры стран Евразийского экономического союзе приняли заявление по Армении, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Там заявление принято четырех руководителей», — ответил Ушаков журналистам и добавил, что документ будет опубликован.
Ранее стало известно, что в повестку дня Высшего Евразийского экономического совета внесли обсуждение намерений Армении вступить в Европейский союз. Одновременное членство в обоих объединениях противоречит принципам ЕАЭС, поскольку нарушит таможенное регулирование.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Астану не приехал, делегацию возглавил его заместитель Мгер Григорян.