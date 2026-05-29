Путин раскрыл, в каком случае Армения может потерять 14 процентов ВВП
Армения потеряет 14 процентов ВВП, если цены на энергоносители придется поднять из-за ее выхода из ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, если Ереван покинет союз, российская сторона российская сторона повысит цены на энергоносители.
«Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. Но нашим предварительным оценкам — даже не нашим, на экспертном уровне, разные эксперты это считают — это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.
Он добавил, что Армения столкнется с ужесточением требований к своим автоперевозчикам и ростом тарифов на железнодорожные перевозки.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении, которое вскоре будет опубликовано.