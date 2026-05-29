Армения потеряет 14 процентов ВВП, если цены на энергоносители придется поднять из-за ее выхода из ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

По его словам, если Ереван покинет союз, российская сторона российская сторона повысит цены на энергоносители.

«Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. Но нашим предварительным оценкам — даже не нашим, на экспертном уровне, разные эксперты это считают — это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

Он добавил, что Армения столкнется с ужесточением требований к своим автоперевозчикам и ростом тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении, которое вскоре будет опубликовано.