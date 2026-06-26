Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в пятницу в МИД России, ему заявили решительный протест и вручили вербальную ноту из-за грубого нарушения фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года с молдавской стороны. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Так, 25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

От них потребовали, несмотря на нормы права, позволить осмотреть дипломатическую корреспонденцию и на «добровольной» основе сдать мобильные телефоны.

При этом сотрудникам российского посольства в Молдавии запретили проходить в режимную зону воздушной гавани, чтобы оказать консульскую поддержку прибывшим коллегам из МИД России. В итоге дипломатические курьеры не смогли попасть в Молдавию.