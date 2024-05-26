Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым

Посла Франции на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.

«Министерство иностранных дел Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пакте», — говорится в сообщении.

Ланкийский МИД не уточнил причину смерти дипломата, но в газете The Daily Mirror сообщили, что 53-летний Пактэ мог скончаться от сердечного приступа.

Ланкийские СМИ написали, что утром 26 мая посол не вышел на связь с сотрудниками. Они немного подождали, так как это был выходной день, но позже сообщили в полицию, которая и пробралась в резиденцию Пактэ. Там и обнаружили тело дипломата без признаков жизни.

Полиция уже начала расследование.

Ранее в своей московской квартире скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. МИД России выразил соболезнования из-за его смерти, отметив, что он окончил советский вуз, отлично знал русский язык и стал первым послом республики с резиденцией в Москве.