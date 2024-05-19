Умер посол Гондураса Сальгадо в России | 360°

Общество 19 мая 2024, 11:12 Умер посол Гондураса Сальгадо в России Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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В Москве не стало чрезвычайного и полномочного посла Республики Гондурас Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Он умер у себя дома, сообщили «Известия».

По данным издания, посол скончался в своем жилище в районе Замоскворечье в Москве. О причинах и обстоятельствах смерти политика — пока ничего неизвестно.

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Глава МИД Гондураса Энрике Рейна на своей странице в соцсети X подтвердил сведения о кончине Сальгадо.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал он в некрологе.

Другие подробности уточняются.