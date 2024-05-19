МИД выразил соболезнования из-за смерти посла Гондураса в Москве | 360°

Власть 19 мая 2024, 13:08 МИД выразил соболезнования из-за смерти посла Гондураса в Москве Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве РИА «Новости»

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Москва искренне соболезнует из-за смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, который многое сделал для развития сотрудничества двух государств. Такое заявление сделала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что дипломат окончил советский вуз, отлично знал русский язык, а также стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве.

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«Отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внес большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что российские власти связались с МИД Гондураса и готовы помочь решить все вопросы.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в своей московской квартире в Замоскворечье. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата.