Порту Гданьска грозит катастрофа из-за тысяч тонн химикатов

Порт Гданьска оказался в зоне риска из-за повышения объемов импорта химических удобрений. Об этом сообщило издание Wnp.pl .

По данным журналистов, несоблюдение правил складирования и перевозки продукции несут опасность для порта и близлежащих районов города.

Проблема безопасных перевозок химикатов стала ключевой темой для обсуждения на заседании парламентской группы по вопросам химической промышленности 12 сентября. Депутаты обеспокоены из-за массовых поставок удобрений в Гданьск и подчеркнули, что это составляет серьезную угрозу для безопасности.

Особое внимание уделили аммиачной селитре, способной стать «бомбой замедленного действия» из-за применения не только в сельском хозяйстве, но и в горной промышленности и строительстве. Поступающие в порт тысячи тонн материала многократно увеличивают потенциальную опасность.

Скоро в порт Гданьска прибудет американский сухогруз с 30 тысячами тонн аммиачной селитры. По оценкам специалистов, это сильно усугубляет ситуацию, нужно принять немедленные меры по усилению защиты. Сейчас в порту только перепаковывают удобрения после из разгрузки.

