Британский аэропорт эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за ЧП с опасным химикатом

Британский аэропорт Хитроу временно закрыли из-за происшествия, предположительно, с опасными химическими материалами. На территории работают сотрудники в специальных костюмах, сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети X.

Пассажиров экстренно эвакуировали из четвертого терминала, все остальные работают в обычном режиме.

На место предполагаемого ЧП оперативно прибыли экстренные службы, включая специалистов в химзащите. Очевидцы рассказали, что на территории аэропорта собирают некие биологические материалы.

Рядом с терминалом выстроились машины скорой помощи. Пассажирам пришлось ждать на улице. Местные власти пока не назвали точные причины эвакуации.

Судя по онлайн-табло вылетов, рейсы вылетают из аэропорта Хитроу практически без задержек.

Ранее транспортный коллапс произошел в Великобритании. Воздушное пространство Лондона закрыли из-за технического сбоя. В общей сложности по всей стране задержали 3080 вылетов.