Модель Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за день и поставила рекорд

Порномодель британского происхождения Бонни Блю побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По словам Блю, она установила мировой рекорд по количеству мужчин, с которыми занималась сексом за один день. До этого в 2004 году порноактриса Лиза Спаркс переспала с 919 мужчинами за 24 часа.

Блю поблагодарила участвующих в этом челлендже мужчин, добавив, что сильно устала, но после этого мероприятия ее кожа выглядит лучше, чем раньше. Модель рассказала, что весь процесс напомнил конвейер, где на мужчину уходило в среднем по 41 секунде.

В ноябре 2024 года Блю планировала полететь в Австралию на бесплатный секс-марафон с выпускниками школ, но при условии, что они разрешат опубликовать контент в интернете. Поездка не состоялась, так как австралийское МВД аннулировало ее гостевую визу.

Ранее в ФРГ представитель партии «Альянс Германии» Бернд Фогель снялся с парламентских выборов из-за скандала, связанного с тем, что он оставлял неприличные комментарии под фотографиями OnlyFans-моделей.