«Превратили в овощ». Порноактриса стала жертвой лечения в рехабе

Американская порноактриса Эмили Уиллис после прохождения курса реабилитации от «кетаминовой зависимости» в рехабе стала инвалидом. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Бывшая актриса фильмов для взрослых стала жертвой радикального лечения в реабилитационном центре для наркозависимых. Девушка обратилась в рехаб из-за пристрастия к кетамину. За время пребывания в учреждении ее здоровье сильно ухудшилось.

Как выяснилось, Уиллис там почти не ела, не принимала душ и не одевалась, страдала от боли, спазмов и слабости, но медперсонал не следил надлежащим образом за ее состоянием и своевременно не перевел в больницу.

В результате такой реабилитации Уиллис перенесла остановку сердца, причем реанимация длилась около 30 минут и такой длительный недостаток кислорода повредил ее мозг. Это привело к коме.

Семья девушки подала иск в суд к лечебным центрам.

«Если бы персонал следовал стандартным медицинским протоколам, у Эмили была бы возможность вернуть контроль над своей жизнью», — заявил адвокат Джеймс А. Моррис — младший, представляющий интересы девушки и ее опекуна.

Спустя полгода Уиллис пришла в сознание, но не может двигаться и говорить. Сейчас она находится в доме престарелых в Юте.

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