На Украине началась паника из-за приостановки помощи USAID

Украина остро нуждается в финансировании от Агентства США по международному развитию (USAID), поэтому трехмесячная приостановка помощи вызвала панику в армейских и волонтерских кругах. Об этом сообщила газета Le Monde .

После того, как президент США Дональд Трамп поручил приостановить программы USAID на 90 дней, украинцы воззвали к спонсорам из Европы. Приостановка финансирования затронула многие проекты, в том числе по реинтеграции военнослужащих, ремонту инфраструктуры, разминированию территории.

«Я не могу себе представить, что чувствуют мои коллеги, которым приходится увольнять персонал и приостанавливать свои программы», — заявила правозащитница Елена Розвадовская.

Публично президент Украины Владимир Зеленский воздержался от критики решения Трампа. Однако, по информации французского издания, в стране началась паника из-за перспективы остаться без денег.

Ранее Зеленский признал, что без западной помощи Украина неспособна победить. Но американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что дело не в деньгах, а в превосходстве России по многим показателям.