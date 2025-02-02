Захарова предложила переделать USAID в Агентство помощи самим себе

Агентство США по международному развитию стоит переквалифицировать в Агентство помощи самим себе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Захарова иронично прокомментировала информацию о прекращении работы сайта USAID на фоне замораживания американской администрацией оказания помощи другим государствам.

«Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе», — написала она.

Официальный представитель МИД России также добавила, что в функционал инстанции может войти обновление американской системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера и расследование коррупционных схем предыдущих администраций США.

Ранее стало известно, что на Украине началась паника из-за приостановки помощи USAID на три месяца. Киевские власти остро нуждаются в американском финансировании.