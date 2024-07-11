Попытка Запада подорвать Россию нарастила опасность третьей мировой войны

Опасность третьей мировой войны нарастает, и возникнуть она может в Европе. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Ведь главная причина этого — отчаянная попытка Запада подорвать Россию», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что настаивает на возрождении роли ядерного фактора в качестве надежного предохранителя. По его мнению, это нужно для защиты как России, так и всего мира.

В интервью эксперт также отметил, что крушение Запада вызовет появление новых мировых центров.

«Одни государства опускаются, другие поднимаются <…> Это естественный процесс», — пояснил он.

О том, что Россия заинтересована в мире, а Запад — в развязывании глобального конфликта и сбыте новых партий оружия, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заметил, что некоторые страны буквально прокладывают путь к третьей мировой войне. Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США переживают ужасные времена, а нынешний лидер Джо Байден как раз втягивает страну в мировую войну.