«Попотеть придется». Россия наладила схемы обхода западных санкций

Россия выработала эффективные методы, позволяющие обходить западные санкции. Новый пакет санкций, введенный США в отношении энергетической сферы, не вызовет обвала на рынке, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В пятницу Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении более 200 организаций и физических лиц, деятельность которых связана с энергетическим сектором России. Кроме того, под санкции попали более 180 судов.

Цель этих мер — ограничить доступ России к международным рынкам и снизить доходы от экспорта нефти и газа.

«Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнерство, так что обвала рынка не произойдет, хотя „попотеть“, чтобы выстроить новые схемы, нам придется», — сказал Белик.

По его мнению, события последних трех лет стали для России уроком, который оказался более значимым, чем за все предыдущее десятилетие. Этот урок заключается в том, что с западными странами невозможно построить полноценное партнерство, а можно лишь поддерживать хрупкие экономические связи.

«Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит, считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы», — подчеркнул депутат.

Накануне США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики. Аналитик Золтан Кошкович отметил, что новые ограничения вызвали недоумение в Европе. Они призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители.

Кроме того, новые санкции против России ввела Япония. Страна ввела запрет на экспорт в Россию капсаицина, который используется в промышленности, а также 335 видов товаров, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.