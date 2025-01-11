Последние антироссийские санкции Байдена вызвали недоумение в Европе

Очередные санкции, которые ввела администрация президента США Джо Байдена, призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Как считает эксперт, действующий американский лидер специально откладывал ввод масштабных ограничений до окончания своего срока правления, чтобы все негативные последствия этих санкций легли на плечи его преемника избранного президента Дональда Трампа.

«Санкции Байдена нацелены вызвать рост цен на энергоносители для всех, включая и самих американцев», — объяснил эксперт.

Накануне, 10 января, Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции введут против десятков трейдеров и фирм, обслуживающих нефтяные месторождения.