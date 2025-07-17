«Понятная Западу фигура». Что означает назначение Свириденко премьером Украины

Первого вице-премьера Украины Юлию Свириденко назначили на пост председателя правительства. Политолог Никита Ляховецкий заявил в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой, что легитимность таких перестановок равна нулю.

По мнению политического аналитика, Свериденко — фигура, понятная Западу, она проходила курсы в Германии и Швеции.

«И она понятна Америке, как лицо, которое подписало кабальную минеральную сделку, фактически передав ресурсы Украины США. Я вижу в этом попытку президента Владимира Зеленского, во-первых, частично снять обвинение в том, что его правительство ничего не делает для борьбы с коррупцией. А во-вторых, поставить на эту позицию человека, который будет понятен американской администрации и с которым коммуникация будет идти лучше», — отметил эксперт.

Он напомнил, что ни Германия, ни Британия не могут в полной мере заменить ту поддержку, которую давал Киеву Белый дом. Сейчас Украина пытается вернуть эти отношения, чтобы продолжать получать транши.

«Сам Зеленский не обладает легитимностью, поэтому его назначение и голосование Верховной Рады тоже юридического смысла не имеет. Сейчас сложилась ситуация, когда все больше и больше чиновников Украины, высших должностных лиц, которые представляют страну, не являются с формальной точки зрения носителями государственной власти и не имеют юридического авторитета говорить от лица украинского народа», — резюмировал Ляховецкий.

В четверг, 17 июля, Верховная рада Украины утвердила в должности премьер-министра Юлию Свириденко, которая сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, ставшего министром обороны. Еще 13 министров и вице-премьеров парламентарии одобрили одним пакетом, в котором только пять новых лиц.