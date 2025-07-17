Украинская Рада утвердила 13 новых министров правительства

Депутаты Верховной рады Украины назначили 13 новых министров в правительство под руководством главы кабмина Юлии Свириденко, сменившей на этом посту ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля. Об этом сообщила газета «Украинская правда» .

По данным издания, всех кандидатов на посты министров депутаты рассмотрели одним пакетом и утвердили в должностях 253 голосами.

В обновленный кабмин вошли первый вице-премьер, курирующий инновации, Михаил Федоров, вице-премьер, отвечающий за развитие территорий, Алексей Кулеба, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Министром молодежи и спорта стал Матвей Бледный, Минюст возглавил Герман Галущенко, а Министерство энергетики — Светлана Гринчук.

Министерство по делам ветеранов возглавила Наталья Калмыкова, Министерство образования и науки — Оксен Лисовой, Министром здравоохранения стал Виктор Ляшко.

Во главе МВД встал Игорь Клименко, пост министра социальной политики достался Денису Улютину.

Финансовый блок украинского правительства возглавили министра финансов Сергей Марченко и Алексей Соболев — министр экономики, экологии и сельского хозяйства.

Отдельно депутаты Рады голосуют за назначения министров иностранных дел и министра обороны. Парламентарии уже одобрили сохранение на посту главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги.

За претендующего на пост министра обороны Дениса Шмыгаля голосование еще не прошло.

Сегодня же Верховная рада Украины утвердила Юлию Свириденко в должности премьер-министра. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата.