Мир 28 апреля 2024, 21:35 Помощь США не пробудила в украинских войсках веру в победу Blick: ВСУ больше не верят в победу над Россией, несмотря на помощь США РИА «Новости»

Читать 360 в

Многие командиры Вооруженных сил Украины перестали верить в победу над Россией. Об этом написала швейцарская газета Blick.

«Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу», — отметили в материале.

Реклама

Некоторые украинские офицеры предположили, что Украина потеряет весь Донбасс уже к октябрю, после чего конфликт заморозят. Также они назвали причины вероятного поражения. Среди них нехватка личного состава и боеприпасов, запоздалая помощь от Европы и США и личность главкома ВСУ Александра Сырского, которого прозвали мясником.

Ранее Сырский пожаловался министру обороны США Ллойду Остину на сложную ситуацию на поле боя. Он сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка близка к обострению. ВС России продолжают демонстрировать тактические успехи на некоторых участках.