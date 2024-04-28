В США рассказали, какие границы останутся у Украины | 360°

Мир 28 апреля 2024, 19:19 В США рассказали, какие границы останутся у Украины Полковник Уилкерсон: от Украины, кроме Киева, может ничего не остаться РИА «Новости»

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Активное продвижение российских войск ведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, только Киев. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, которая явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где находится президент Владимир Зеленский», — сказал он.

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По мнению офицера, нынешние темпы боевых действий позволят России взять под контроль Одессу, которая является ключевым портом республики на Черном море.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, ВС России продолжают наступать в зоне спецоперации, демонстрируя тактические успехи на некоторых участках, отметил он.