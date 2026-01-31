Политолог Доктороу: США обеспечат уход Зеленского без скандала и не под конвоем

Все требования России по Украине будут выполнены. Таким мнением поделился американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала .

По его словам, заявление Зеленского, что Украина никогда не откажется от Донбасса прозвучало только для внутреннего пользования. Он захотел выиграть время и сдержать политических оппонентов на время переговоров. Политолог добавил, что украинские войска должны будут покинуть Донбасс до того, как в ходе переговорного процесса произойдет что-либо еще.

«Россия получит, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. <…> Иностранных войск на Украине не будет», — подчеркнул он.

Доктороу высказался и о судьбе Зеленского. Он предположил, что США позволят ему покинуть пост без скандала, а не под конвоем, подготовив для него запасной план. Если украинцам выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны, они на выборах проголосуют за его замену.

Ранее аналитик Скотт Риттер заявил, что Зеленский провалился как политик, Украина близка к капитуляции, а Россия получит то, чего хочет.