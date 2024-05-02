«Получат удар». Сенатор предупредил Макрона об опасности из-за Украины | 360°

Мир 02 мая 2024, 21:36 «Получат удар». Сенатор предупредил Макрона об опасности из-за Украины Сенатор Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции серьезными потерями РИА «Новости»

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Ввод французских войск на Украину закончится для Франции серьезными потерями. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости».

По его словам, такие действия со стороны Франции будут сверхэскалацией конфликта.

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«[Французскому лидеру Эммануэлю] Макрону стоит понять, хотя он в это и не верит, что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории», — сказал Цветков.

Он отметил, что Макрон «доиграется» и когда «запахнет жареным», другие страны Североатлантического альянса не поддержат его. По мнению сенатора, заявление о вводе французских войск на Украину — это только «громкие слова» Макрона. Западные лидеры понимают, что ВСУ проигрывают на поле боя, поэтому делают подобные высказывания.

Ранее член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что идея президента Франции по вводу своих военных на Украину для ослабления России — обречена на провал. Он подчеркнул, что РФ технологически и морально готова дать отпор любому агрессору.

До этого Макрон назвал условия, при которых можно было бы отправить в ряды ВСУ войска Франции — если российские военные прорвутся через линию фронта. Также о соответствующем решении должна запросить Францию украинская сторона.