02 мая 2024, 16:47
«Обречена на провал». Госдума — о затее Макрона по вводу войск на Украину
Депутат Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена
Идея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию обречена. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».
«Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — подчеркнул он.
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Депутат отметил, что Украина неинтересна Западу как государство — это всего лишь предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и разделить на части. Но государство в состоянии ответить врагу в любой точке земного шара.
«Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», — добавил Шеремет.
Ранее Макрон назвал условия рассмотрения отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что его страна уже отправляла своих военных в другие государства, в том числе в Африку для борьбы с терроризмом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с днями недели.
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