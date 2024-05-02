Мир 02 мая 2024, 16:47 «Обречена на провал». Госдума — о затее Макрона по вводу войск на Украину Депутат Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

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Идея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию обречена. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

«Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — подчеркнул он.

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Депутат отметил, что Украина неинтересна Западу как государство — это всего лишь предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и разделить на части. Но государство в состоянии ответить врагу в любой точке земного шара.

«Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», — добавил Шеремет.

Ранее Макрон назвал условия рассмотрения отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что его страна уже отправляла своих военных в другие государства, в том числе в Африку для борьбы с терроризмом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с днями недели.