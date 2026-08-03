Полсотни австрийцев переехали в Россию после указа о традиционных ценностях

Около 50 граждан Австрии переехали в Россию по программе, связанной с указом о традиционных ценностях. Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов в беседе с РИА «Новости» .

Грозов уточнил, что после публикации указа Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 жители Австрии стали обращаться в российское посольство, чтобы воспользоваться предусмотренной документом гуманитарной поддержкой. Мера распространялась на иностранцев, разделявших традиционные российские духовно-нравственные ориентиры.

«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — отметил дипломат.

Больше всего заявок поступило вскоре после начала действия указа. В дальнейшем число обращений от граждан Австрии осталось на стабильном уровне.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, заявили о намерении оформить российское гражданство.