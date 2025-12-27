Польский премьер обсудит конфликт на Украине с лидерами стран ЕС

Перспективы мира на Украине станут главной темой обсуждения лидеров европейских стран и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Сегодня я буду обсуждать перспективы мира с лидерами таких стран, как Украина, Германия, Франция, Великобритания, Италия и ЕС», — уточнил он.

Незадолго до заявления Туска агентство Reuters написало, что лидеры стран Евросоюза не будут участвовать в переговорах Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее хозяин Белого дома выразил уверенность в скором разрешении украинского кризиса. Он уточнил что видит хорошие перспективы для урегулирования конфликта. Глава государства добавил, что к завершению боевых действий стремятся обе стороны, но каждый раз на дипломатическом пути возникают препятствия.

Трамп напомнил, что урегулировал уже восемь войн и справится даже с этим сложным конфликтом.