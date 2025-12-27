Встреча Зеленского и Трампа пройдет без лидеров ЕС

Президент США Дональд Трамп примет украинского коллегу Владимира Зеленского в США без участия лидеров стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщил CNN .

Встреча пройдет 28 декабря в штате Флорида.

«По словам официальных лиц из США и Европы, встреча, как ожидается, пройдет без европейских лидеров», — уточнило издание.

По его данным, Зеленский заявлял, что на этой неделе координировал переговорную позицию с представителями стран ЕС.

Ранее лидер республики сообщил, что американская сторона предложила стране договоренности сроком на 15 лет в рамках обсуждаемого плана по урегулированию конфликта. Он назвал срок недостаточным и добавил, что планирует добиться более долгосрочных обязательств.

Зеленский собирается подробно обсудить план с Трампом на встрече в Палм-Бич, которая состоится в три часа дня (23:00 по московскому времени). Переговоры сделают открытыми — на мероприятие пригласят прессу.