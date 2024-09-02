Польский политик призвал объявить Кулебу персоной нон грата

Польский депутат Ковальский призвал выслать Кулебу за слова о Волынской резне

Фото: РИА «Новости»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оскорбил польский народ заявлением об эксгумации останков жертв Волынской резни. Депутат сейма Польши Януш Ковальский в соцсети X призвал объявить его персоной нон грата.

Политик обвинил Кулебу в историческим ревизионизме за высказывания в польском парламенте.

Ковальский воззвал к чести соотечественников, призвал не соглашаться с пренебрежительным отношением к жертвам геноцида и объявить украинского министра персоной нон грата.

«Вопрос эксгумации поляков, убитых на Волыни украинцами, давно пора поставить на острие ножа в Польше», — сказал он.

Выступая в сейме, Кулеба заявил, что власти Украины решили не препятствовать Польше в эксгумации тел жертв событий 1940-х годов. Министр призвал также увековечить память украинцев, имея ввиду недавний снос памятника националистам в Варшаве.

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