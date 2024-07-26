Уступок не будет. Польша и Украина поспорили о Волынской резне

Власти Польши пообещали препятствовать процессу вступления Украины в Европейский союз, пока страна не урегулирует вопросы, которые касаются событий Волынской резни. Политики двух стран поспорили на этот счет, сообщил сайт kp.ru .

«Не будет открытых границ, не будет и торговли на текущем уровне, если не будет решен вопрос Волыни», — заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В ответ член комитета украинской Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской резни «выдумкой» и «пиаром на словах».

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. По его словам, страны не смогут нормально сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.

После этого эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что в польско-украинских отношениях никогда не будет намека на равноправие. Аналитик предположил, что польская сторона получит все возможные преференции для себя и заставит Украину пойти на любые шаги.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. Украинские националисты по приказу руководства убили этнических поляков, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Число жертв оценивается в 50-100 тысяч человек.