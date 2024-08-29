Заявление Кулебы о Волынской резне раскритиковали в Польше

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу необходимо внести в список персон нон грата в Польше в связи с его высказываниями о Волынской резне 1943 года. Такую точку зрения в социальной сети X высказал депутат польского парламента Януш Ковальский.

«Данного политика нужно объявить персоной нон грата в Польше! Кулеба должен немедленно покинуть страну!» — написал он.

Ковальский подчеркнул, что заявление Кулебы носит ревизионистский характер.

Ранее Кулеба в ходе выступления на панели кампуса «Польша будущего» в Ольштыне оказался в центре скандала из-за слов о Волынской резне. Отвечая на вопрос об отношении Киева к эсгумации ее жертв, Кулеба ответит, что «также еще необходимо увековечить память украинцев», намекнув тем самым на разрушение в Польше памятника Украинской повстанческой армии*, ставшего в этом вопросе камнем преткновения между странами.

* Запрещенная в России экстремистская организация.