Заявление Кулебы о Волынской резне раскритиковали в Польше

Польский депутат Ковальский осудил заявление Кулебы о Волынской резне

Yevhen Kotenko
Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу необходимо внести в список персон нон грата в Польше в связи с его высказываниями о Волынской резне 1943 года. Такую точку зрения в социальной сети X высказал депутат польского парламента Януш Ковальский.

«Данного политика нужно объявить персоной нон грата в Польше! Кулеба должен немедленно покинуть страну!» — написал он.

Ковальский подчеркнул, что заявление Кулебы носит ревизионистский характер.

Ранее Кулеба в ходе выступления на панели кампуса «Польша будущего» в Ольштыне оказался в центре скандала из-за слов о Волынской резне. Отвечая на вопрос об отношении Киева к эсгумации ее жертв, Кулеба ответит, что «также еще необходимо увековечить память украинцев», намекнув тем самым на разрушение в Польше памятника Украинской повстанческой армии*, ставшего в этом вопросе камнем преткновения между странами.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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