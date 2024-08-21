Польский министр расстроился из-за запрета на снос сталинской высотки в Варшаве

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя демонтировать из-за статуса архитектурного памятника. Об этом он рассказал в эфире Польского радио .

Дипломат признался, что ему не нравится эта постройка.

«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», — сказал он.

Кроме того, министр назвал высотку неэкологичной, потому что якобы при ее строительстве использовали «тонны асбеста».

«Но увы, <…> [здание] было включено в реестр памятников», — подытожил Сикорский.

Ранее глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что регион стал первым на Украине, где окончательно снесли все советские памятники. Также там переименовали все улицы, которые связаны с СССР или Россией.

В июле стало известно, что памятник «Братство по оружию», изображающий советского и польского солдат времен ВОВ решили снести в Новогарде в Западной Померании. Как отметил мэр Михал Вятр, на месте монумента поставят «новый красивый фонтан».