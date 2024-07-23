Eadaily: памятник советскому и польскому солдатам ВОВ снесли в Новогарде

Памятник «Братство по оружию», изображающий советского и польского солдат времен Великой Отечественный войны, снесли в Новогарде в Западной Померании. Об этом сообщило издание Eadaily .

Мэр города Михал Вятр заявил, что на месте монумента возведут «новый красивый фонтан». Журналисты напомнили, что Западная Померания — это территория, которая перешла Польше после Второй мировой войны благодаря Иосифу Сталину.

«Вот такая черная неблагодарность польских потомков», — написали авторы статьи.

Памятник снесли по требованию Института национальной памяти Польши как одно из «пророссийских сооружений». Сносу монумента обрадовался польский депутат.

«Депутат Сейма Республики Польша Дариуш Матецкий от партии „Суверенная Польша“ выложил ролик, где он радуется государственному вандализму — разрушению памятника „Братство по оружию“», — отметили журналисты.

На Украине решили снести памятник дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Демонтаж монумента одобрил Киевский горсовет.