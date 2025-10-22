Польский генерал пригрозил сбить борт Путина

Польские военные могут ударить по самолету, на котором президент Владимир Путин может полететь в Венгрию для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько, его процитировало издание Super Express .

«Польские летчики имеют право принудить такой самолет к посадке или даже сбить его», — уточнил он.

Ранее Латвия закрыла свое воздушное пространство для борта Путина. МИД прибалтийской страны уточнил, что поддерживает миротворческие усилия Трампа, но не видит готовности России пойти на уступки ради завершения конфликта на Украине.

Дипломатическое ведомство подтвердило, что власти республики не пропустят самолет российского лидера на встречу в Будапеште по урегулированию украинского кризиса.

Об отсутствии гарантий безопасного перелета Путина в Венгрию сообщил и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Дипломат напомнил, что МУС выдал ордер на арест главы государства.