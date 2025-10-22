Латвия отказалась пропустить Путина на встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин не сможет добраться до Венгрии через Латвию на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Страна закрыла свое воздушное пространство для самолета первого лица, сообщило агентство LETA .

Пресс-служба МИД Латвии отметила, что страна поддержала миротворческие усилия Трампа, но не увидела готовности России идти на уступки. По этой причине власти не пропустят самолет Путина на встречу по урегулированию украинского конфликта в Будапеште.

«Латвия не считает возможным выдавать разрешение на пролет через свое воздушное пространство лицу, принявшему решение о начале боевых действий на Украине», — заявила пресс-служба МИД страны.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не сможет гарантировать Путину безопасный перелет. Местные журналисты высмеяли его, ведь самолет и не должен лететь над этой страной.