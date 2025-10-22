«Чего хочет достичь этой глупостью?» В Польше оценили угрозы Сикорского в адрес Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал несерьезное и безответственное заявление о том, что Варшава не сможет гарантировать безопасный перелет президента России Владимира Путина в Будапешт. Таким мнением поделился главред издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала .

По словам журналиста, ничто не указывает на то, что российский лидер будет лететь над Польшей. По этой причине данный вопрос просто несерьезен.

«Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью? Помимо того, что он этим шагом делает Польшу самой авантюристской страной Европы», — добавил Лисицкий.

Главред предположил, что Сикорский таким образом решил привлечь к себе внимание и поднять свой политический рейтинг. Только вот делает это путем эскалации и пустых угроз в адрес Путина.

Лисицкий считает, что это характерно для дипломатии Сикорского — никакой выгоды и только игра мускулами.

Ранее польские комментаторы посоветовали Сикорскому заткнуться, раскритиковав его призыв помочь Украине за счет замороженных российских активов.