Польские спецслужбы задержали подозреваемого в диверсиях украинца

Агентство внутренней безопасности Польши расследует дело в отношении 36-летнего гражданина Украины Игоря Г. Его подозревают в актах диверсии, сообщила газета Rzeczpospolita .

В середине июля мужчина повредил водозаборы в городе Сопоте. Вероятно, он же пытался попасть еще на один такой объект, но его спугнули. Окружная прокуратура выясняет, было ли это спланированной акцией саботажа.

За два дня до взлома украинец украл польский паспорт. Также в конце июня Игорь Г. повредил пять распределительных щитов на приусадебных участках.

Подозреваемый признал вину в повреждениях электрических объектов. Он сказал, что так хотел привлечь внимание людей к социальным проблемам.

Мужчине назначили психиатрическое освидетельствование. Он пробудет под стражей три месяца. За попытку нападения на инфраструктуру Игорю Г. может грозить восемь лет тюрьмы.

Ранее блогер с Украины назвал пять стран, где украинцев ненавидят больше всего. Лидирует в этом списке Польша.