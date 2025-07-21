Блогер с Украины назвал пять стран, где украинцев ненавидят больше всего

Блогер с Украины заявил, что в Польше больше всего ненавидят украинцев

Мужчина поставил Нидерланды на пятое место, отметив, что в этой стране украинские беженцы столкнулись с «хроническим кризисом жилья». Кроме того, там долгие очереди на получение мер поддержки.

Ирландия заняла четвертое место. В этой стране, по его словам, беженцам приходится ночевать в аэропортах и сталкиваться с «большой конкуренцией», пытаясь получить выплаты, ресурсы и другие меры поддержки.

Германия открыла тройку лидеров по ненависти к украинцам. Блогер рассказал, что украинцы жалуются на сокращение выплат, бюрократию и в самой стране такой «депрессивный вайб», что не все выдерживают. Жители Норвегии ждут окончания конфликта, чтобы отправить всех украинцев домой.

Лидирует в этом рейтинге Польша. По словам блогера, поляки считают украинцев «нелюдями», приехавшими, чтобы забрать их деньги. Он признался, что покинул Польшу в первый же день и очень этому рад. Украинцев, которые там остались, посочувствовал.

«Данная подборка не соответствует действительности. На первом месте должна быть Украина, а не Польша. Ведь никто не ненавидит украинцев сильнее, чем сами украинцы», — прокомментировали видео на канале.

Ранее во Франции сообщили, что в Польше внезапно ухудшилось отношение к беженцам с Украины.