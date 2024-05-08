Польские пограничники задержали «российского дезертира» | 360°

Мир 08 мая 2024, 12:05 Польские пограничники задержали «российского дезертира» Глава БНБ Польши Сивера: на границе с Белоруссией задержали дезертира из РФ

Читать 360 в

Польские военнослужащие задержали якобы дезертира из России на границе с Белоруссией. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек.

«Утром в среду дезертир перешел границу с Белоруссией в гражданской одежде», — сказал он.

Реклама

Пограничная служба Польши в социальной сети X подтвердила, что военные задержали 41-летнего мужчину. В отношении него начали следственные действия. По предварительным данным, у фигуранта обнаружили российские документы, в том числе контракт с Вооруженными силами.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за отказ участвовать в специальной операции.

Также пять лет и шесть месяцев колонии получил военнослужащий, который покинул место службы в Донецкой Народной Республике.