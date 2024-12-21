Польский министр устроил скандал из-за нацистской символики на технике для ВСУ

В Польше устроили скандал из-за нацистской символики на технике для ВСУ

Националисты украсили полученную из Польши бронетехнику символикой Украинской повстанческой армии*. Заметивший это польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X потребовал объяснений.

«Флаги УПА* на бронетранспортерах Rosomak, поставленных украинской армии Польшей, — это провокация, которая не должна иметь места», — написал он.

Возмущенный Косиняк-Камыш сообщил, что поручил подчиненным связаться с военным атташе Украины в Польше и добиться объяснений.

Переданные Украине бронетранспортеры Rosomak являются лицензионным вариантом финской многоцелевой бронемашины Patria AMV. Польские СМИ сообщили о поражении этой техники в зоне проведения спецоперации в июле 2024 года. Минобороны России впервые упомянуло ее 18 декабря. По бронетранспортерам ударила группировка «Запад».

* Украинская повстанческая армия, УПА — запрещенная в России экстремистская организация.