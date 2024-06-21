Польше не понравилось решение США по Украине

Решение США поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot обернется проблемами для польской армии. Об этом в интервью Radio Zet заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии», — сказал он.

По мнению польского лидера, сложившееся положение дел ярко проиллюстрировало неспособность США и Запада производить достаточное количество оружия.

По данным газеты The Financial Times, власти США в одностороннем порядке приостановили выполнение контрактов на поставку Patriot в Польшу, Румынию, Германию и Испанию.

Также это решение коснулось коалиции стран НАТО, заказавших еще в январе 1000 ракет. Таким образом, Украина стала единственным получателем американских систем Patriot.