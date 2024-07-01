Польша закрыла въезд дальнобойщикам с Украины

Польша перестала пускать украинские грузовики через свои пограничные пункты. Фуры не смогут ни въехать, ни покинуть страну, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Ограничение начало действовать с полуночи 1 июля. Исключение, по информации ГТС Украины, сделали только для машин с разрешениями на международные грузовые перевозки.

Польские фермеры с 2023 года устраивали акции протеста, перекрывая проезд украинским грузовикам. Они требовали остановить ввоз дешевой продукции. В апреле пограничники на посту «Зосин-Устилуг» заблокировали машины с поставками для Вооруженных сил Украины.

МИД Польши пригрозил также закрыть границу с Белоруссией. Окончательное решение примут после анализа его экономических последствий.