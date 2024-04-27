Десятки машин для нужд ВСУ застряли на таможне в Польше | 360°

Мир 27 апреля 2024, 06:23 Десятки машин для нужд ВСУ застряли на таможне в Польше «Страна.ua»: польские таможенники не пустили на Украину около 20 авто для ВСУ РИА «Новости»

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На пограничном пункте в селе Зосин на востоке Польши заблокировали около 20 машин, которые везли помощь для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Скандал произошел на пограничном пункте «Зосин-Устилуг», видео перепалки пограничников с дальнобойщиками попало в соцсети. Польские военнослужащие заблокировали выезд. На Украину доставляли около 20 машин, в том числе для нужд ВСУ.

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С 2023 года польские фермеры и водители большегрузов устраивали акции протеста и перекрывали погранично-пропускные пункты для машин на Украину. Она бастовали против ввоза украинской сельхозпродукции и демпинга услуг перевозки, требовали отменить льготы представителям соседнего государства, введенные после февраля 2022 года. В марте участники блокады начали разбивать авто с украинскими номерами.