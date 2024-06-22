Польша пригрозила полностью закрыть границу с Белоруссией

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Польша начала готовиться к полному закрытию границы с Белоруссией. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала TVN24.

«И-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», — сказал он.

По словам Сикорского, в настоящее время изучается вопрос о влиянии такого решения на польскую экономику. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

Польские власти ввели буферную зону на границе с Белоруссией 13 июня. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом для отпугивания нелегальных мигрантов.

Брестские пограничники заявили, что представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами, избивая их деревянными кольями.

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