Правительство Украины без предупреждений остановило экспорт металлолома во все страны Евросоюза, показав свое истинное отношение к основным стратегическим партнерам. Об этом в социальной сети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Он подчеркнул, что металлургические заводы страны осознали новую версию «европейской солидарности», которая закончилась там, где начались интересы Украины.

«Шаг, достойный стратегического партнера из книги „Как удивить своих союзников так сильно, чтобы им было больно“», — написал Миллер.

Политик добавил, что европейцы в очередной раз войдут в положение Киева, не обращая внимания на ценность всех торговых соглашений. Также Миллер раскритиковал действующие власти Польши за то, что они сами назначили себя «слугами Украины».

«В этой части Европы солидарность напоминает низкокачественную сталь — ее громко рекламируют, красиво описывают, но при первом же напряжении она ломается», — подытожил политик.

Прекращение поставок украинского металлолома остановит сталелитейную промышленность Польши. Об этом со ссылкой на заявление представителей заводов сообщило издание Business Insider. Собеседники журналистов заявили, что значительное сокращение сырья приведет к росту цен на сталь, так как им придется оплачивать работу новых поставщиков.