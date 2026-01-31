«Бьет по заводам». Польша пострадала из-за экспортного ограничения Украины

«Это решение бьет по польским сталелитейным заводам», — заявили в материале.

Польские промышленники уже предупредили, что внезапная приостановка некоторых поставок может привести к росту цен на сталь и при этом значительно снизить расходы их украинских конкурентов. В министерстве развития и технологий страны назвали опасной сложившуюся ситуацию. Польские власти обратились к Киеву с просьбой обсудить эту проблему, но пока не получили ответа.

Авторы издания напомнили, что в последние годы Польша была одним из крупнейших получателей украинского металлолома. Теперь польский кабмин обратился в Еврокомиссию с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Ранее евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала к депортации украинцев призывного возраста, а также отмене всех привилегий для мигрантов с Украины.