Аналитик Лисовский: на Украине может произойти военный переворот

Аналитик Мачей Лисовский в интервью польской газете Fakt предупредил о возможном военном перевороте на Украине. По его мнению, если Владимир Зеленский пойдет на уступки и отдаст Донбасс России, это вызовет серьезные внутренние проблемы.

«Часть элитных подразделений, связанных с „Азовом“*, вполне может решиться на военный переворот», — считает он.

В субботу, 20 декабря, во Флориде состоялись российско-американские переговоры. С российской стороны участвовал Кирилл Дмитриев, посланник Кремля. Американскую делегацию представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, советники президента Дональда Трампа.

Дмитриев охарактеризовал переговоры как «конструктивные». Также в обсуждении приняла участие украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Спорным пунктом возможного мирного договора является вопрос Донбасса, отметили журналисты.

«Я считаю, что Зеленский отвергнет такой сценарий», — заявил Лисовский.

Военный эксперт предположил, что сдача Донбасса может привести к серьезным последствиям для властей Киева.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают материалы по урегулированию украинского конфликта, которые передал глава РФПИ Кирилл Дмитриев президенту Владимиру Путину.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине хотят продолжать только наивные политики, производители оружия и банкиры. По словам политика, Европа нуждается в ином политическом курсе, который приведет к миру.