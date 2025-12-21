Орбан раскрыл, кому выгодно продолжение конфликта на Украине

Конфликт на Украине хотят продолжать только наивные политики, производители оружия и банкиры. Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети X.

«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах», — заявил он.

В этот же список венгерский премьер добавил банкиров, которые сделали ставку на полное поражение России в военном противостоянии. Орбан выразил уверенность, что ставку на затягивание конфликта делает узкий круг участников. По словам политика, Европа нуждается в ином политическом курсе, который приведет к миру.

Ранее Орбан предупредил, что страны Евросоюза вовсю готовятся начать противостояние с Россией в 2030 году, но правительство Венгрии пытается его предотвратить.