Правительство России изучит материалы по Украине, переданные Путину Дмитриевым

В Кремле изучают материалы по урегулированию украинского конфликта, которые передал глава РФПИ Кирилл Дмитриев президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Занимаемся анализом этого материала, потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — процитировало его РИА «Новости».

На прошедших выходных спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев встретился в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что по предположению властей США, конфликт на Украине может завершиться в ближайшие три месяца. На переговорах обсуждают четыре документа — 20-пунктный мирный план, программу экономического развития после урегулирования ситуации, гарантии безопасности для всех сторон, и гарантии безопасности от Америки.