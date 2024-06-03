Косиняк-Камыш: Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией с 4 июня

Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова передало РИА «Новости» .

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — заявил он.

По словам Косиняка-Камыша, зона вдоль границы коснется 26 мест Гайновского и одного места Белостокского районов. На этих территориях введут особый режим. Кроме того, запретят приближаться к границе ближе, чем на 200 метров.

Такое решение приняли после того, как один из нелегальных мигрантов в попытках пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом солдата из Польши.

Также в мае происшествие случилось на польско-белорусской границе. Силовики Польши избили и бросили там пятерых мигрантов. После этого белорусские военные помогли иностранцам, вызвали врачей и следователей. Прибывшие медики диагностировали у беженцев травмы ног и гематомы.

Ранее стало известно о задержании двух жителей Белоруссии и одного поляка в Польше. Нацпрокуратура обвинила их в работе на российские службы.