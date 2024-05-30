Двух белорусов и поляка задержали в Польше по обвинению в работе на Россию

Нацпрокуратура Польши задержала двух белорусов и поляка по обвинению в поджогах

Фото: РИА «Новости»

Двух жителей Белоруссии и одного поляка задержали в Польше. Национальная прокуратура обвинила их в поджогах и работе на Россию, об этом сообщило РИА «Новости».

Задержание инициировала прокуратура Нижней Силезии, фигурантов арестовали по делу о деятельности иностранной разведки. При этом прокуратур не привела никаких доказательств причастности задержанных к расследованию.

В поджогах мужчин заподозрило Агентство внутренней безопасности. Им предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся разведкой в пользу России.

Накануне в Польше погибли два украинских подростка, пытавшихся сбежать от полиции на автомобиле.

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