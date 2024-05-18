Польские силовики избили и бросили на границе с Белоруссией пятерых мигрантов | 360°

Мир 18 мая 2024, 19:32 Польские силовики избили и бросили на границе с Белоруссией пятерых мигрантов Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и вытеснили пятерых беженцев РИА «Новости»

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Польские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую сторону пятерых мигрантов. Об этом сообщил Госуларственный пограничный комитет Белоруссии.

«Белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали», — указано в сообщении.

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Военные оказали первую помощь иностранцам, вызвали скорую и следователей. Прибывшие к месту происшествия медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Троих человек госпитализировали.

Ранее Польша начала укреплять границы с Белоруссией. Страна решила сделать забор на границе с соседним государством непроходимым. На укрепление планируют потратить 370 миллионов долларов. Перед инженерами уже поставили задачу по разработке проекта.